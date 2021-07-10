Bayrama sayılı günler kala kurban fiyatları belli oldu!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl yaklaşık 960 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim yapılacağının tahmin edildiğini bildirdi. Bayraktar, "Üç büyük ilimizde canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 32 ile 35 lira, Ankara'da 26 ile 30 lira, İzmir'de ise 24 ile 35 lira arasında değişmekte. Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatlarının, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 ile 35 bin lira, küçükbaşta ise bin 300 lira ile 5 bin lira arasında" dedi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yaklaşık 960 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Bayraktar, bu yıl Türkiye'de ortalama kurban fiyatlarının, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 ile 35 bin lira, küçükbaşta ise bin 300 lira ile 5 bin lira arasında olduğunu belirterek, "Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24 ile 35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24 ile 40 lira arasındadır. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişecektir. Ülkemizdeki ortalama fiyatlara bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğu görülmektedir. Ortalama fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 19,73, küçükbaşta ise yüzde 17,33 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 24 lira 61 kuruştan 29 lira 46 kuruşa, küçükbaşta 28 lira 43 kuruştan, 33 lira 36 kuruşa çıkmıştır.

Satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizde canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında 32 ile 35 lira, Ankara’da 26 ile 30 lira, İzmir’de ise 24 ile 35 lira arasında değişmektedir. Canlı kilogram olarak küçükbaş hayvan fiyatları, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında 35 ile 40 lira, Ankara’da 30 ile 36 lira, İzmir’de ise 25 ile 40 lira arasında seyretmektedir" dedi.

'YETERLİ SAYIDA KURBANLIK BULUNMAKTA'

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bu yıl için kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 350 bin büyükbaş, 3 milyon 700 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon civarında kurbanlık bulunduğunu açıkladığını hatırlatan Bayraktar, "Ülkemizde Kurban Bayramlarında daha önceki yıllarda kesilen hayvan sayılarına bakıldığında, 2015 yılında 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016 yılında 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş, 2017 yılında 817 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin küçükbaş, 2018 yılında 866 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2019 yılında 800 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş ve 2020 yılında ise 960 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin baş küçükbaş hayvan kurban olarak kesilmişti. Son yıllardaki kurban satışları göz önüne alındığında, 2021 yılında da geçen yıla yakın bir oranla 960 bin büyükbaş ve 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim yapılacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.

'KURBANLIK HAYVANLARA 17,8 MİLYAR LİRA ÖDENECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTE'

Ortalama 400 kilo canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı ağırlık kilosunun 29,46 lira civarında satılacağı tahmin ettiklerini açıklayan Bayraktar, "Bayram süresince kesilecek yaklaşık 960 bin büyükbaş hayvana ödenecek para 11 milyar 312 milyon 640 bin lirayı bulacaktır. Bir küçükbaş hayvanın ortalama 2 bin 300 liradan satılacağı düşünüldüğünde kesilecek 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvana ödenecek para ise 6 milyar 440 milyon liranın üzerine olacaktır. Toplamda kesilecek yaklaşık 3,8 milyon kurbanlığa ise vatandaşlarımız 17,8 milyar lira para ödeyeceği beklenmektedir. Ayrıca resmi açıklamalara baktığımızda ülkemizde bu yıl Kurban Bayramı’nda kesileceği tahmin edilen hayvan sayısından daha fazla kurbanlık bulunmaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmasında sıkıntı yaşamayacağını göstermektedir. Ziraat Odalarımız ile yaptığımız görüşmeler de bunu destekler niteliktedir. Yani vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan temini konusunda endişe etmelerine gerek yoktur. Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için yapılan işe göre farklı ücretler almaktadır. Kimileri kurbanı sadece kesip dörde bölmektedir, kimileri ise daha ayrıntılı parçalamaktadır. Kasaplar bu işlemler için küçükbaşta ortalama 200 lira, büyükbaşta ise ortalama 800 lira civarında ücret almaktadır. Büyükbaş hayvanlarının yarısının kasaplar tarafından ücreti mukabilinde kesileceği tahminiyle, 480 bin büyükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 384 milyon liradır. Aynı şekilde küçükbaş hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği hesabıyla 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 280 milyon liradır. Buna göre, bu bayram kasapların kazancının toplamda 664 milyon lirayı bulması beklenmektedir. Kelle, işkembe, bağırsak gibi sakatatlar kurban kesenler tarafından alınmamakta, kesim yerlerine veya toplayıcılara bırakılmaktadır. Bu da ciddi bir ekonomik değer oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

'ET VE SÜT KURUMU ELDE KALAN HAYVANLARI UYGUN BİR FİYATA ALMALI'

Bayraktar, üreticilerden, bu yıl satışlarının geçen yıla göre daha yavaş seyrettiği bilgisini aldıklarını belirterek "Temennimiz talebin canlanarak satışlarda beklentilerin karşılanması, üreticilerin hayvanlarının tamamını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını alması, tüketicilerimizin de makul fiyatlardan alım yapmasıdır. Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda bayramda satılamayan hayvanlar, Et ve Süt Kurumu tarafından üreticilerin yaptığı ‘ek masraflar’ da dikkate alınarak uygun fiyattan satın alınmalıdır. Her yıl Kurban Bayramı’nı sabırsızlıkla bekleyen üreticiler, bu yıl pandemi nedeniyle talebin daralmasından endişe etmektedirler. Kurban pazarlarındaki hareketliliğin geçmiş bayramları aratmamasını, üreticilerin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz" dedi.