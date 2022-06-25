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BDDK'nın açıklaması sonrası dolarda hızlı düşüş!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal istikrarı sağlamak için ticari kredilerde düzenlemeye gitmesinin ardından dolar sert düştü. 17.37 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 16.52'ye kadar geriledi

BDDK'nın açıklaması sonrası dolarda hızlı düşüş!
25 Haziran 2022 Cumartesi 09:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Lirası cinsi ticari kredilere yeni düzenleme getirdi. Buna göre, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek. BDDK'nın kararı sonrası dolarda sert bir düşüş yaşandı.

Karar öncesi 17.37 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 16.52 seviyesine kadar geriledi. Dolardaki gerileme 85 kuruş oldu.

PİYASADA SON DURUM

Daha sonra yükselişe geçen kur, saat 09.04  itibarıyla 16.89 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 17.82'den, altının gram fiyatı ise 992 liradan alıcı buluyor.

RİSK PRİMİ DE DÜŞTÜ

Dolardaki değer kaybı yüzde 5'ten fazla oldu. Risk priminde de aşağı yönlü bir hareket izledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 784 baz puana geldi.

Etiketler; #bddk #dolar #euro #altın
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