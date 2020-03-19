159 litrelik bir varil Brent tipi petrolün 25 dolara gerilemesiyle birlikte, TL cinsinden bir litre petrol fiyatı 1,02 TL'ye geriledi. Bu gece itibarıyla bir litre benzinin vergisiz rafineri çıkış fiyatı da 1,06 TL'ye geriliyor. Markette plastik şişede bir litre su fiyatı ise 2 TL seviyesinde.

Türkiye'de bir litre petrol ve benzin fiyatı su fiyatının yarısına geriledi. Corona virüsü salgının küresel talebi düşürmesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat rekabeti nedeniyle, Brent tipi petrolün varil fiyatı 25 dolar ile son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fiyattaki sert düşüşle birlikte, ilginç bir tablo ortaya çıktı: Bir litre petrol, bir litre suyun yarı fiyatına gerilemiş oldu. Bir varilde, standart olarak 159 litre petrol bulunuyor. Dolar/TL kuru 6,52 TL'den hesaplandığında, petrolün varil fiyatı 163 TL, litre fiyatı 1,02 TL oluyor. Dolar cinsinden ise petrolün litre fiyatı 15 cent'e gerilemiş durumda. Bir litre suyun market fiyatı ise yaklaşık 2 TL seviyesinde. Bu durumda, petrolün bir litresi şu an markette satılan bir litre suyun yarı fiyatına denk geliyor.