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Benzin ve LPG'ye yine zam geliyor!

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, pazartesi günü LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor

Benzin ve LPG'ye yine zam geliyor!
15 Mayıs 2022 Pazar 09:14

Son dönemde ciddi zamlanan akaryakıt fiyatlarına hafta başı itibarıyla yeni zamlar yolda.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, pazartesi günü LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

Öte yandan, 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu. (Sözcü)

Etiketler; #benzin #zam #lpg zam #akaryakıt zam
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