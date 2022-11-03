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Benzin ve LPG'ye zam geliyor!

Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
03 Kasım 2022 Perşembe 10:18

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Cuma gününden itibaren benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 49 kuruş zam geleceği öğrenildi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından yeni bir zam haberi daha geldi.

Benzin grubuna cuma gününden geçerli olmak üzere 1,31 liralık zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Otogaz grubunda ise 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Etiketler; #benzin #zam #lpg
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