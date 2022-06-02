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Benzin ve motorin fiyatı 26 lirayı geçti!

Benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor. Döviz kurunun ve petrol fiyatının yükselmesi ile benzin de motorin de 26 liranın üzerine çıktı

Benzin ve motorin fiyatı 26 lirayı geçti!
02 Haziran 2022 Perşembe 09:02

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 22 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 49 kuruş arttı.

Zammın ardından İstanbul'da 25.01'den satılan benzinin litresi 26.23'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.35'e çıktı.

İstanbul'da 24.45'ten satılan motorinin litresi 25.94'e yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.05'e çıktı.


SON 1 HAFTADA 3. ZAM

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde ise benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. Bugünkü zamla birlikte son bir haftada benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam gelmiş oldu.

Etiketler; #benzin #motorin #zam #akaryakıt #izmir motorin #izmir benzin
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