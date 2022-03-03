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Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!
03 Mart 2022 Perşembe 11:11

Benzin ve motorine dün gece gelen yüklü zammın ardından bu gece yeni bir zammın yolda olduğu belirtiliyor.

Dün gece Türkiye’de benzine 88 kuruş, motorine ise 1,51 TL zam gelmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle benzin ve motorine bu gece de yüklü zam gelmesi bekleniyor.

Dünkü zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.

Etiketler; #benzin #motorin #zam #akaryakıt
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