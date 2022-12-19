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Benzin ve motorine bu kez indirim geliyor! 20 Aralık'tan itibaren...

Benzin ve motorine bu kez indirim geliyor! 20 Aralık'tan itibaren...
19 Aralık 2022 Pazartesi 09:39

Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir indirim geliyor. Son gelen büyük zamlarlardan sonra bu kez indirimin geleceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruş indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçıran zam haberlerinin ardından bu kez çifte indirim yolda. 20 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Etiketler; #benzin #motorin #indirim
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