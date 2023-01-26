Benzin ve motorine bu kez indirim geliyor

27 Ocak cuma gününden itibaren benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim bekleniyor

Benzin ve motorine bu kez indirim geliyor
26 Ocak 2023 Perşembe 10:51

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 27 Ocak cuma gününden itibaren benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim beklenirken, indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 11 kuruş, motorin ise 23 lira 48 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

60'AR KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

Etiketler; #benzin #motorin #indirim
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