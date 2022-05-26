Benzin ve motorine büyük zam! 27 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak!

LPG'den sonra benzin ve motorine de zam göründü. Alınan bilgiye göre cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 43 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelecek

Zamlar üst üste gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken doların da artışa geçmesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarına yine zam göründü. LPG'den sonra şimdi de benzin ve motorine zam geliyor. 27 Mayıs 2022 cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 43 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelecek.