Benzin ve motorine büyük zam! Motorin 17 lirayı geçecek!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 1,61 TL, motorine 1,50 TL'lik büyük zam bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarının artması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, litre başına benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1 lira 50 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 15,14 TL’den 16,75 TL’ye, Ankara’da 15,24 TL’den 16,85 TL’ye, İzmir’de 15,26 TL’den 16,87 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 15,46 TL’den 16,96 TL’ye, İzmir ve Ankara’da ise 15,57 TL’den 17,07 TL’ye yükselecek.