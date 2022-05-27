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Benzin ve motorine dünkü zamlardan sonra bir zam daha!

Dün gelen ve gece pompaya yansıyan zamların ardından benzin ve motorinde bir fiyat artışı daha bekleniyor. 28 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelecek

Benzin ve motorine dünkü zamlardan sonra bir zam daha!
27 Mayıs 2022 Cuma 11:16

Dolar/TL'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi.

Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,45 TL zamla 24,31 TL'ye çıktı. Motorinde ise fiyat 1,40 TL zamla 23,48 oldu.

Son zamların ardından benzinin litre fiyatı yılbaşına göre 11,4 TL, motorinin ise 12,02 TL zamlanmış oldu.

Bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar gelmeye devam ediyor.

28 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan değişiklikle motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Etiketler; #benzin #motorin #zam
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