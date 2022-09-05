İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
0
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
0
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
0
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
0

Benzin ve motorine şimdi de zam geliyor! 5 Eylül'den itibaren geçerli olacak!

Benzin ve motorine şimdi de zam geliyor! 5 Eylül'den itibaren geçerli olacak!
05 Eylül 2022 Pazartesi 09:43

Benzin ve motorin fiyatlarına bir indirim bir zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde indirim haberi aldığımız akaryakıt fiyatlarına bu kez de zam geliyor. Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelecek


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Önceki gün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu indirimin ardındansa bir zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde ise 69 kuruş zam bekleniyor.

Etiketler; #benzin #motorin #zam
Önceki Haber
Bursa'da uyarıya gelen polislere saldırı!
Sonraki Haber
İzmir Çim Konserleri'nde Özcan Deniz rüzgarı esti
Bakan Nebati'den yüzde 80 enflasyon açıklaması!
Bakan Nebati'den yüzde 80 enflasyon açıklaması!
0
Enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 80'i aştı!
Enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 80'i aştı!
0
İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz
İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz
0
Dolarda yükseliş sürüyor! Dolar ne kadar?
Dolarda yükseliş sürüyor! Dolar ne kadar?
0
Benzine ve motorine büyük indirim! 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Benzine ve motorine büyük indirim! 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak
0
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.