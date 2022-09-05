Benzin ve motorine şimdi de zam geliyor! 5 Eylül'den itibaren geçerli olacak!

Benzin ve motorin fiyatlarına bir indirim bir zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde indirim haberi aldığımız akaryakıt fiyatlarına bu kez de zam geliyor. Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelecek



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Önceki gün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu indirimin ardındansa bir zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde ise 69 kuruş zam bekleniyor.