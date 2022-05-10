Benzin ve motorine yeni zamlar kapıda!

Son günlerde üst üste gelen zamlarla benzin ve motorin fiyatları iyice yükselmişti. Yeni zamlar ise yolda. Küresel piyasalarda brent petrolun 112 doları görmesi ile benzin ve motorine büyük zamların geleceği tahmin ediliyor



Brent petrolde piyasalar yeni haftaya G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve Suudi Arabistan'ın Asya hamlesiyle başladı. ABD ham petrolü dalgalı bir açılışın ardından 110 dolar civarına otururken, Brent petrol de 112 dolara geldi.

Benzin fiyatlarına 11 Mayıs çarşamba gününden geçerli olmak üzere bu akşam 1 lira 12 kuruş zam geleceği beklenirken benzinin litresi 21 lirayı aşacak. Sektör temsilcileri dolarda yaşanan yükselişinde benzin ve motorine yansıması bekleniyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları 20 TL civarında seyrederken yen zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri "Petrol fiyatının düşmemesi halinde benzin ve motorine peş peşe zamlar yapılacaktır. Araç sahiplerinin büyük çoğunluğu depoyu fullemekte zorlanacaktır" yorumunu yaptılar.

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

Ayrıca ABD'nin, Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.

Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, Avrupa Birliği'nin Rusya petrolüne yönelik ambargo konusunda oy birliği sağlamaya çalışırken, fiyatlarda geri çekilme beklediğini açıkladı. Petrol piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgın önlemlerinin etkisi hissedilmeye devam ederken, Suudiler Asyalı müşterilere petrolde indirim yaptı.