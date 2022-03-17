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Benzin ve motorine yine indirim geldi! Motorine gelen indirim 4 lirayı aştı

Benzin ve motorine yine indirim geldi! Motorine gelen indirim 4 lirayı aştı
17 Mart 2022 Perşembe 11:59

Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 62 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 1 kuruş düştü. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu. Benzinin fiyatı 18 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 19 lira seviyelerine geriledi.


Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmiş ve brent petrolün varili 130 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu gelişmeyle Türkiye'de akaryakıta üst üste zamlar gelmiş ve benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşmıştı. Brent petrolün tekrar 100 doların altına inmesiyle zamlar yerini indirime bırakmaya başladı.

Son üç gündür akaryakıta üst üste indirim gelmeye devam ediyor. 15 Mart tarihinde motorine 2 lira 38 kuruş, 16 mart tarihinde benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise benzine 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruş indirim geldi. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,71, Ankara ve İzmir'de 18,80 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,10, Ankara'da 18,20 ve İzmir'de 18,21 oldu.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Etiketler; #benzin #motorin #indirim #izmir
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