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Benzin ve motorine yine zam geliyor!

Benzin ve motorine yine zam geliyor!
04 Ekim 2022 Salı 09:44

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüşler sonrası vatandaşlar indirim bekledi ancak beklenen indirimler bir türlü gelmedi. Son gelişmelerle petrol fiyatlarındaki artış sonrası ise zam haberi gecikmedi. Bu geceden itibaren motorine 1,10 lira benzine ise 62 kuruş zam bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında ani değişimler devam ediyor. Çarşamba günü yapılacak olan OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceği haberleri petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,10 TL, benzine 62 kuruş zam bekleniyor.

Çarşamba günü OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik beklentiler ve Rusya -Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş zam yapılacağı açıklanırken motorin grubuna 1,10 TL zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 lira olarak değerleniyor.

Etiketler; #benzin #motorin #zam #ekonomi #haber
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