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Benzin ve motorine yine zam var!

Benzin ve motorine yine zam var!
22 Mart 2022 Salı 09:26

Benzin ve motorine gelen kısa süre indirimler son buldu. Bu gece benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 1 lira 62 kuruş zam geleceği öğrenildi


Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak vatandaşa yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.

Geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün 119 dolara ulaştı.

Etiketler; #benzin zam #motorin zam #zam
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