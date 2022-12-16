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Benzinden sonra bir zam da motorine geliyor!

Benzinden sonra bir zam da motorine geliyor!
16 Aralık 2022 Cuma 10:02

Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Benzin zammından sonra bir zam da motorine geliyor. Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

17 Aralık Cumartesi gününden itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 18 kuruşa yükselecek.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 8 kuruş arttı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 18 lira 51 kuruşa, Ankara'da 18 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 71 kuruşa yükseldi.

Etiketler; #benzin #zam #motorin #haber
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