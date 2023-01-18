Benzinden sonra motorine de zam geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine 1 lira 5 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 23 lira 50 kuruşun üzerine çıktı.

Benzinden sonra motorine de zam geldi
18 Ocak 2023 Çarşamba 09:20

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün benzine gelen 67 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 5 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 17 kuruşa, Ankara'da 23 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 51 kuruşa çıktı.

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