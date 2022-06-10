Benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 55 kuruş zam!

Benzin, motorin ve otogaza üst üste gelen zamlar devam ediyor. Motorine gelen zamdan sonra şimdi de benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor. Otogaza de 55 kuruş zam geleceği açıklandı

Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılmasını beraberinde getirmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 18 kuruş, otogaz 55 kuruş zamlanacak. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL’ye yükselecek. İki gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.