Benzine 29 kuruş zam!

EPGİS dün geceden itibaren benzinin litresinde 29 kuruş fiyat artışı yapılacağını ancak pompaya yansımayacağını duyurdu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi” sonucu bu geceden itibaren benzinin litresinde 29 kuruş fiyat artışı olduğunu duyurdu. Artış, ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımayacak.

EPGİS, “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi” sonucu 30 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 29 kuruş fiyat artışı olduğunu duyurdu. Artış, EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımayacak.

EPGİS’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.