Benzine bu gece indirim geliyor!

Salı günü motorine gelen indirimden sonra şimdi de benzine indirim geleceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı 77 kuruş azalacak



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,92 liraya kadar düşecek.