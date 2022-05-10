Benzine bu gece zam geliyor! İşte zam oranı...

Benzine bu gece zam geliyor. Zammın oranı ilk başta 1 lira 12 kuruş olarak açıklanmıştı. Ancak fiyat dalgalanmaları nedeniyle zam revize edildi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zammın 78 kuruş olacağı öğrenildi



Benzin fiyatlarına çarşamba gününden itibaren 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyordu ancak uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmaları nedeniyle, zam revize edildi. Sektör kaynaklarına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 78 kuruş zam gelecek.

Sektör temsilciler "Petrol fiyatının düşmemesi durumunda benzin ve motorine peş peşe zamlar yapılacaktır. Araç sahiplerinin büyük çoğunluğu depoyu fullemekte zorlanacaktır" yorumunu yaparken küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmaları nedeniyle zamlarda yeniden düzenlemeye gidildi.

Dün gelen zam haberiyle 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyordu ancak bu rakam revize edildi.

Sektör kaynaklarına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 78 kuruş zam gelecek.