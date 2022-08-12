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Benzine bu kez zam geliyor!

Benzine bu kez zam geliyor!
12 Ağustos 2022 Cuma 11:15

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruşluk zam gelecek. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam gelecek. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükselecek.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİM YOK

Motorine geçtiğimiz günlerde 1 TL'lik indirim gelmiş, ertesi gün ise 81 kuruşluk zam yansıtılmıştı. Motorinde bu gece ise fiyat değişimi olmayacak.

Etiketler; #benzin #zam #motorin
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