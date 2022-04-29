Benzine büyük bir zam daha!

Benzine bu gece yarısından itibaren zam geleceği öğrenildi. Zam oranı 1 lira 33 kuruş olarak açıklandı

Döviz kurları ve uluslararası akaryakıt fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruş zamlanacak. Motorinde ise fiyatı değişimi beklenmiyor.

Zamla birlikte bayram öncesinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,44 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla yaklaşık olarak İstanbul’da 22,01 TL, Ankara ve İzmir’de 22,11 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar bayiler, şehirler ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 188 ZAM

İstanbul’da benzinin litre fiyatı, bir sene önce 7,07 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Bu geceki zamla birlikte zam oranı, yıllık yüzde 188, yıl başından bu yana yüzde 65 olmuş olacak.

Motorinin litre fiyatı ise bir sene önce 6,43 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorinin litre fiyatı, son bir yılda yüzde 242, yıl başından bu yana yüzde 93 zamlandı.