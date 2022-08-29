İZBAN 12 YAŞINDA!
İZBAN 12 YAŞINDA!
0
ÜNLÜ RAPÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ RAPÇİ HAYATINI KAYBETTİ
0
ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ
ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ
0
YARIŞMADA İLGİNÇ OLAY!
YARIŞMADA İLGİNÇ OLAY!
0

Benzine büyük indirim bekleniyor! 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Benzine büyük indirim bekleniyor! 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51

Benzine bu kez indirim bekleniyor. İndirimin 1 lira 5 kuruş olarak uygulanacağı tahmin ediliyor

Motorine üst üste zamlar gelirken benzinde indirim yapılacak.

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 lira, Ankara’da 21,28 lira, İzmir’de 21,27 lira seviyesinde bulunuyor.

Bugün gelecek indirimle birlikte fiyatlar İstanbul’da 20,10 liraya, Ankara’da 20,23 liraya, İzmir’de 20,22 liraya gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,85 lira, Ankara’da 26,96 lira, İzmir’de 26,98 lira seviyesinde bulunuyor.

Etiketler; #benzin #benzin indirim
Önceki Haber
Balıkçıları zorlu bir sezon bekliyor
Sonraki Haber
Orman Genel Müdürlüğü 338 kişi alacak
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı!
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı!
0
Şarap, bira, rakıya zam!
Şarap, bira, rakıya zam!
0
CHP Ekonomi Masası İzmir iş dünyası ile buluştu: Türkiye güven bunalımı yaşıyor
CHP Ekonomi Masası İzmir iş dünyası ile buluştu: Türkiye güven bunalımı yaşıyor
0
Motorine bir zam daha! 26 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak!
Motorine bir zam daha! 26 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak!
0
Motorine yine zam göründü! 25 Ağustos'tan itibaren geçerli
Motorine yine zam göründü! 25 Ağustos'tan itibaren geçerli
0
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nebati açıkladı
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nebati açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.