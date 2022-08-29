Benzine büyük indirim bekleniyor! 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Benzine bu kez indirim bekleniyor. İndirimin 1 lira 5 kuruş olarak uygulanacağı tahmin ediliyor
Motorine üst üste zamlar gelirken benzinde indirim yapılacak.
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 lira, Ankara’da 21,28 lira, İzmir’de 21,27 lira seviyesinde bulunuyor.
Bugün gelecek indirimle birlikte fiyatlar İstanbul’da 20,10 liraya, Ankara’da 20,23 liraya, İzmir’de 20,22 liraya gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,85 lira, Ankara’da 26,96 lira, İzmir’de 26,98 lira seviyesinde bulunuyor.