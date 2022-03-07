Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupa ülkeleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra petrol fiyatları sert yükseldi. Petrol fiyatlarındaki sert artışın ardından bu gece motorine 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş yeni zam gelmesi bekleniyor. Zamlar sonrasında motorin fiyatının 22 lirayı geçmesi bekleniyor

Brent ham petrolün varili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra bugün 120 dolardan 139 doları gördü.

Petrol fiyatlarındaki sert artış nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru bu hafta da sürecek. Son olarak bu gece litre fiyatının motorinde 1 lira 44 kuruş, benzinde 57 kuruş zamlanması bekleniyor.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,67 TL'den 19,24 TL'ye, Ankara 18,77 TL'den 19,34 TL'ye, İzmir'de 18,79 TL'den 19,36 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19,75 TL'den 22,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,86 TL'den 22,30 TL'ye yükselecek.

Benzine 5 Mart'ta 69 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 3 Mart'ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşacak. Motorine 5 Mart'ta 84 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşacak.