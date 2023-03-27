Benzine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzine indirim geliyor
27 Mart 2023 Pazartesi 09:03

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

28 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerini mutlu edecek bu indirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 79 kuruş, Ankara'da 20 lira 13 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 12 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Önceki Haber
FabrikaLab İzmir’de Robotel üretildi
Sonraki Haber
Gürer: “Kahve içmenin de keyfi kaçtı”
İZTO Başkanı Özgener: Karamsar olma lüksümüz yok
İZTO Başkanı Özgener: Karamsar olma lüksümüz yok
0
TZOB, ramazan ayı öncesi üretici-market fiyatlarını açıkladı
TZOB, ramazan ayı öncesi üretici-market fiyatlarını açıkladı
0
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ramazan pidesi 10 lira
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ramazan pidesi 10 lira
0
Motorine yine zam geliyor
Motorine yine zam geliyor
0
Ocak ayında dış borç stoku yüzde 3,5 arttı
Ocak ayında dış borç stoku yüzde 3,5 arttı
0
Asrın felaketinin faturası: 2 trilyon
Asrın felaketinin faturası: 2 trilyon
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.