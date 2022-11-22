Benzine indirim geliyor! Ne kadar indirim yapılacak ve ne zaman uygulanacak?

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına da yansımaya başladı. Alınan bilgiye göre benzine indirim gelecek. 1 lira 16 kuruşluk indirim bu geceden itibaren uygulanacak

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.