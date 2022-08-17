Benzine indirim motorine zam bekleniyor!

Benzinin litre fiyatında 83 kuruş indirim, motorinin litre fiyatında ise 76 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 83 kuruş indirim yapılması, motorin grubuna da 76 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin grubunda dün 79 kuruşluk zam yapılması bekleniyordu ancak petrol fiyatlarında düşüş yaşanması nedeniyle zam geri çekildi. NTV'nin haberine göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde yeni bir zam ve benzinde indirim beklentisi var. Motorin grubuna zam beklentisi 76 kuruş iken benzinde indirim beklentisi ise 83 kuruş.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor.