Benzine, motorine, LPG'ye bugün yine zam!

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındı. Zamlar bu gece yürürlüğe girecek. Kurdaki duruma göre yarın gece ise indirim gündeme gelebilir

Dolar/TL’deki yükseliş nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru bugün de devam ediyor. Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alındı. Zamlar bu gece pompaya yansıyacak. Dün de benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG’ye 65 kuruşluk tarihi zam gelmişti. Dolar kurundaki değişime göre yarın geceden geçerli olmak üzere akaryakıtta indirim ihtimali bulunuyor. BENZİN VE MOTORİNDE 10 TL SINIRI AŞILDI Bu gece yürürlüğe girecek yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,74’ten 10,20 TL'ye, İstanbul’da 9,67 TL’den 10,13 TL’ye, İzmir’de 9,76 TL’den 10,22 TL’ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 9,83 TL’den 10,28 TL'ye, İstanbul'da 9,75 TL’den 10,20 TL'ye, İzmir'de 9,85 TL’den 10,30 TL'ye yükselecek. Otogazın litresi ise Ankara’da 8,55 TL’ye, İstanbul’da 8,46 TL’ye, İzmir'de 8,56 TL'ye yükselecek. LPG’DE ZAM FIRTINASI Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG’ye altıncı kez zam gelmiş oldu. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş, 20 Kasım’da 45 kuruş, 23 Kasım'da 19 kuruş, 25 Kasım’da 65 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 3,21 TL oldu. Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.