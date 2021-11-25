ÜNLÜ ŞARKICIDAN BIÇAKLI SALDIRI!
ÜNLÜ ŞARKICIDAN BIÇAKLI SALDIRI!
0
EŞİ İÇİN YAPTIRDI
EŞİ İÇİN YAPTIRDI
0
ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
0
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
0

Benzine, motorine, LPG'ye bugün yine zam!

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındı. Zamlar bu gece yürürlüğe girecek. Kurdaki duruma göre yarın gece ise indirim gündeme gelebilir

Benzine, motorine, LPG'ye bugün yine zam!
25 Kasım 2021 Perşembe 10:09

Dolar/TL’deki yükseliş nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru bugün de devam ediyor.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alındı.

Zamlar bu gece pompaya yansıyacak.

Dün de benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG’ye 65 kuruşluk tarihi zam gelmişti.

Dolar kurundaki değişime göre yarın geceden geçerli olmak üzere akaryakıtta indirim ihtimali bulunuyor.

BENZİN VE MOTORİNDE 10 TL SINIRI AŞILDI

Bu gece yürürlüğe girecek yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,74’ten 10,20 TL'ye, İstanbul’da 9,67 TL’den 10,13 TL’ye, İzmir’de 9,76 TL’den 10,22 TL’ye yükselecek.

Motorinin litresi Ankara'da 9,83 TL’den 10,28 TL'ye, İstanbul'da 9,75 TL’den 10,20 TL'ye, İzmir'de 9,85 TL’den 10,30 TL'ye yükselecek.

Otogazın litresi ise Ankara’da 8,55 TL’ye, İstanbul’da 8,46 TL’ye, İzmir'de 8,56 TL'ye yükselecek.

LPG’DE ZAM FIRTINASI

Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG’ye altıncı kez zam gelmiş oldu.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş, 20 Kasım’da 45 kuruş, 23 Kasım'da 19 kuruş, 25 Kasım’da 65 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 3,21 TL oldu.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Etiketler; #benzin zam #motorin zam #lpg zam #akaryakıt zam
Önceki Haber
Yeni kâbus kapıda: Nu varyantı!
Sonraki Haber
Uyuyan arkadaşını defalarca bıçakladı!
Ekonomist Acar: Merkez Bankası’nın takati yok!
Ekonomist Acar: Merkez Bankası’nın takati yok!
0
İZTO Başkanı Özgener’den Merkez Bankası çıkışı: Güven sağlamalı
İZTO Başkanı Özgener’den Merkez Bankası çıkışı: Güven sağlamalı
0
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
0
TMO'dan rahatlatan açıklama: Un arzında endişeye gerek yok!
TMO'dan rahatlatan açıklama: Un arzında endişeye gerek yok!
0
Ege su ürünleri daha etkin tanıtılacak
Ege su ürünleri daha etkin tanıtılacak
0
Bosch Car Service İzmir’deki ağını güçlendiriyor
Bosch Car Service İzmir’deki ağını güçlendiriyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.