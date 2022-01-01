KADIN DAĞCI ENGEL TANIMIYOR
KADIN DAĞCI ENGEL TANIMIYOR
0
MİLYONDA BİR GÖRÜLEN HAMİLELİK!
MİLYONDA BİR GÖRÜLEN HAMİLELİK!
0
İZMİR'DE COŞKULU KUTLAMA
İZMİR'DE COŞKULU KUTLAMA
0
İZMİRLİ SPORCULAR TARİH YAZDI
İZMİRLİ SPORCULAR TARİH YAZDI
0

Benzine, motorine, LPG'ye büyük zam!

Benzine, motorine, LPG'ye büyük zam!
01 Ocak 2022 Cumartesi 08:14

Yeni yıla zamlarla başladık. Elektrik ve doğalgaz zammından sonra akaryakıt fiyatlarına da büyük zam geldi. Bugünden itibaren olmak üzere motorin 1 lira 29 kuruş zamlanırken, benzine de 61 kuruş zam geldi. LPG ise 78 kuruş zamlandı


2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu duyurdu.

EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

EPGİS’in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” mesajına yer verildi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Ankara’da benzinin ortalama litre fiyatı 12,98 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 12,92 liraya, İzmir’de 13 liraya çıktı.

Ankara’da motorinin litre fiyatı ortalama 12,80 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 12,74 liraya, İzmir’de 12,82 liraya çıktı.

LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da 8,80 liraya, İstanbul’da 8,76 liraya ve İzmir’de 8,64 liraya yükseldi.

Etiketler; #benzin zam #motorin zam #lpg zam #yılbaşı zam
Önceki Haber
Yeni yıla hazır mısın Türkiye! Elektrik ve doğalgaza büyük zam!
Sonraki Haber
Yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 kişi öldü!
Yeni yıla hazır mısın Türkiye! Elektrik ve doğalgaza büyük zam!
Yeni yıla hazır mısın Türkiye! Elektrik ve doğalgaza büyük zam!
0
Poşetlerde marketin payı sıfırlandı. Artık hepsi devlete kalacak
Poşetlerde marketin payı sıfırlandı. Artık hepsi devlete kalacak
0
Tüketici indirimi göremedi! Benzine 68 kuruş zam geldi
Tüketici indirimi göremedi! Benzine 68 kuruş zam geldi
0
Altını olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Altını olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
0
Kuruyemişi artık gram gram alıyoruz!
Kuruyemişi artık gram gram alıyoruz!
0
Bakan Nebati "84 milyon neden parası olanın zararını karşılasın?" sorusuna yanıt verdi
Bakan Nebati "84 milyon neden parası olanın zararını karşılasın?" sorusuna yanıt verdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.