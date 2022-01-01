Benzine, motorine, LPG'ye büyük zam!

Yeni yıla zamlarla başladık. Elektrik ve doğalgaz zammından sonra akaryakıt fiyatlarına da büyük zam geldi. Bugünden itibaren olmak üzere motorin 1 lira 29 kuruş zamlanırken, benzine de 61 kuruş zam geldi. LPG ise 78 kuruş zamlandı



2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu duyurdu.

EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

EPGİS’in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” mesajına yer verildi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Ankara’da benzinin ortalama litre fiyatı 12,98 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 12,92 liraya, İzmir’de 13 liraya çıktı.

Ankara’da motorinin litre fiyatı ortalama 12,80 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 12,74 liraya, İzmir’de 12,82 liraya çıktı.

LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da 8,80 liraya, İstanbul’da 8,76 liraya ve İzmir’de 8,64 liraya yükseldi.