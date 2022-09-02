Benzine ve motorine büyük indirim! 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak

Akaryakıta son dönemde gelen art arda zamlar araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu kez büyük bir indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 62 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 24 lira 46 kuruşa düşecek.