Benzine yine zam geliyor!

Benzine bir zam daha geliyor. Sektör yetkililerine göre çarşamba gününden itibaren benzin 1 lira 12 kuruş zamlanacak

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 zam yapılmıştı.



GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL.