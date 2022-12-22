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Benzine yine zam geliyor! 23 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! İşte zam miktarı...

Benzine yine zam geliyor! 23 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! İşte zam miktarı...
22 Aralık 2022 Perşembe 09:54

Benzin ve motorin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre benzine zam gelmesi bekleniyor. Zammın 23 Ocak Cuma gününden itibaren uygulanacağı ve 67 kuruş  olacağı öğrenildi


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son dönemde art arda gelen zam ve indirim haberleriyle akaryakıtta tabela neredeyse her gün değişirken, bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Etiketler; #benzin #motorin #zam
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