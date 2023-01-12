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Benzine zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 70 kuruşa yükselecek.

Benzine zam geliyor!
12 Ocak 2023 Perşembe 12:27

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

13 Ocak Cuma gününden itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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