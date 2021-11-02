Beyaz eşyada eski etiket krizi!

Beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin sınıflandırılmasında yapılan değişikle piyasaya arz edilen ve satış amacıyla mağazalarda bulunan ürünlerin yeni enerji etiketleri ile teşhiri zorunlu hale getirilmiş eski etiketli ürünlerin satışına ise 25 Aralık 2021 tarihine kadar izin verilmişti. Bayi ve depolarında binlerce eski etiketli ürün olduğunu belirten İZBEYDER Başkanı Metin Aztekin, eski etiketli ürünlerin satış süresinin uzatılmasını istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Avrupa Birliği (AB), çeşitli beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin enerji tüketimlerini gösteren A+, A++ ve A+++ gibi enerji sınıflandırmasını kaldırarak, 1 Mart 2021 itibarıyla A’dan G’ye olmak üzere yeni bir sınıflandırmaya geçmişti. Yeni yönetmelik Türkiye’de de Resmî Gazete’de yayımlanarak 3 Mart 2021’den itibaren yürürlüğe girmiş ve söz konusu yönetmelikle birlikte beyaz eşya üreticileri ve satıcılarından ürünlerini yeni kriterlere göre üretmeleri ve yeni enerji etiketlemesi ile satılması zorunlu hale getirilmişti. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra piyasaya arz edilen ve satış amacıyla mağazalarda bulunan ürünlerin ise yeni enerji etiketleri ile teşhir edilmesi gerektiği belirtilmişti. Yeni enerji etiketi tedarik edilemeyen mevcut eski etiketli ürünlerin ise 25 Aralık 2021 tarihine kadar satışına müsaade edilmişti. 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren eski enerji etiketli ürünlerin teşhir edilmesi halinde ise beyaz eşya satıcılarına idari para cezası uygulanabilecek.

Süre uzatılsın



Beyaz eşya bayi ve depolarında binlerce ürünün olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi ve İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, eski etiketli ürün stoklarının 25 Aralık 2021 tarihine kadar satılamayacağını belirterek sürenin uzatılmasını istedi. Beyaz eşya satıcılarının ürünlerini yılbaşından önce aldığını ve bu ürünlerin bir yıl boyunca geldiğini ifade eden Aztekin, “Yılbaşında alınan mallar daha geliyor. Ancak beyaz eşyaların enerji etiketlemesi ile ilgili mart ayında değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığı yeni enerji etiketine geçişte eski etiketli ürünlerin satışına 25 Aralık 2021 tarihine kadar izin verdi. Bütün bayi ve depolarda çok ciddi bir stok var. 25 Aralık 2021 tarihine kadar bu ürünler satılamazsa tekrar satışa sunulamayacak. İki ay kaldı. Hiçbir beyaz eşyacı depolardaki binlerce ürünü bu sürede satamaz. Sürenin uzatılmasını istiyoruz. 6 ay ya da bir sene uzatalım. Enerji tasarrufu açısından doğru bir uygulama ama süreyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var” dedi.