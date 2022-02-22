Beyaz eşyada fiyatlar sürekli artıyor, satışlar durdu!

Bir yılda beyaz eşya fiyatları yaklaşık yüzde 60 oranında arttı. Döviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak beyaz eşya fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten sektör temsilcileri siyasi istikrar ile KDV ve ÖTV indirimi istiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Son bir yılda beyaz eşya fiyatlarında yaklaşık yüzde 60 oranında artış yaşandı. Yılbaşından bu yana sektörde büyük bir durgunluk yaşandığını belirten sektör temsilcileri, piyasaların hareketlenmesi için siyasi istikrarın gerekli olduğunu beyaz eşya sektöründeki durgunluğun ise KDV ve ÖTV indirimi ile aşılabileceğini belirtiyor.

Piyasanın canlanması için istikrar şart

Beyaz eşya sektöründe ciddi bir durgun yaşandığını belirten İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi ve İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, “Enteresan bir süreç yaşıyoruz. İnsanlar piyasaların oturmasını bekliyor. Bir güvensizlik var. Fiyatlar yerinde durmuyor döviz kuruna bağlı olarak büyük artışlar yaşandı. Bu yükseliş devam ediyor, fiyatlar hiç yerinde durmuyor. Ekonominin canlanması için siyasi istikrarın sağlanması lazım. Piyasaya güvenin geri gelmesi lazım” şekilde konuştu. Beyaz eşya sektöründe KDV ve ÖTV indirimi beklentisine yönelik de Aztekin, “Bizim yıllardır ÖTV ve KDV indirimi talebimiz var ama devletin şu anda paraya ihtiyacı var. Hatta tam tersine KDV bindirimi yapılıyor. Bir tek temel gıda ürünlerinde KDV indirim yapabildi. Biz sektörümüz açısında bir KDV ve ÖTV indirimi beklemiyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

Durgunluk had safhada

Beyaz eşya sektöründe adeta yaprak kımıldamadığını belirten İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi Feridun Özkan ise “Piyasada şu durgun seyrediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi sebebiyle satışlarımız oldukça düşük seyrediyor. Çeşitli kampanyalarla bu durum aşılmaya çalışılıyor ama ne kadar talep olur bilemiyoruz. Yılbaşında bu yana sektörümüzde durgunluk had safhada. Geçen yıldan bu yana fiyat yüzde 60 oranında artış yaşandı” dedi. Temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine benzer beyaz eşya sektöründe bir beklentinin olduğunu da vurgulayan Özkan, “Bayiler arasında şu anda bir KDV ve ÖTV indirimi beklentisi var. Bu nedenle yüklü mal alımı yapmamaya çalışıyoruz. KDV ve ÖTV düştüğünde fiyatlarımıza daha rahat yansıtmak için stoklarımıza yüklü miktarda mal girsin istemiyoruz. Sektörümüzdeki durgunluğu ancak böyle aşabiliriz” diye konuştu.