Beymen’den Ege’ye 60 milyonluk yatırım

Ege Bölgesi’nde lüks alışverişin yeni adresi Beymen İstinyePark İzmir 60 milyon liralık yatırımla açıldı. İzmir’in ve Ege’nin mimarisinden, tarihi ve kültürel değerlerinden ilham alan karakteristik özellikleri taşıyan Beymen İstinyePark İzmir, Beymen’in Türkiye’deki üçüncü büyük mağazası oldu

YASİN ÇETİN- İzmir’de 450 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Ege’nin en büyük AVM’lerinden biri olan İstinyePark İzmir’in içerisinde 130 kişiye iş imkanı sağlayan 60 milyon liralık yatırımla Beymen mağazası açıldı. Mağazanın açılışında konuşan Beymen CEO’su Elif Çapçı, Beymen İstinyePark İzmir’in, Zorlu Center ve İstinyePark İstanbul’dan sonra Beymen’in Türkiye’deki üçüncü büyük mağazası olduğunu söyledi.

Ege’de lüks alışverişin yeni adresi

Toplam 4 bin metrekarelik alanda 900’ü aşkın dünya markasını İzmirliler ile buluşturduklarını dile getiren Çapçı, “İzmir ve Egeli sanatçılarımızın kağıt ve metal heykelleri ile resimlerinden oluşan eserlerini de yine mağazamızda sergiliyoruz” dedi. Beymen İstinyePark İzmir’in üçüncü büyük amiral mağazaları olduğuna dikkat çeken Çapçı, “Ege bölgesinde lüks alışverişin yeni adresi olan İstinyePark İzmir, uzun zamandır hem İzmirlilerin hem de bizim heyecanla beklediğimiz, ülkemizin katma değerli muazzam projelerinden biri. İzmir’in ve Ege’nin mimarisinden, tarihi ve kültürel değerlerinden ilham alan karakteristik özellikleriyle Beymen İstinyePark İzmir’in bölgenin ikonik sembollerinden biri olacak” diye konuştu.