BU HALI SERVET DEĞERİNDE
BU HALI SERVET DEĞERİNDE
0
SOĞUK HAVA GELİYOR!
SOĞUK HAVA GELİYOR!
0
FİLM SETİNDE KORKUNÇ OLAY!
FİLM SETİNDE KORKUNÇ OLAY!
0
DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİ
DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİ
0

Beymen’den Ege’ye 60 milyonluk yatırım

Ege Bölgesi’nde lüks alışverişin yeni adresi Beymen İstinyePark İzmir 60 milyon liralık yatırımla açıldı. İzmir’in ve Ege’nin mimarisinden, tarihi ve kültürel değerlerinden ilham alan karakteristik özellikleri taşıyan Beymen İstinyePark İzmir, Beymen’in Türkiye’deki üçüncü büyük mağazası oldu

Beymen’den Ege’ye 60 milyonluk yatırım
22 Ekim 2021 Cuma 13:31

YASİN ÇETİN- İzmir’de 450 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Ege’nin en büyük AVM’lerinden biri olan İstinyePark İzmir’in içerisinde 130 kişiye iş imkanı sağlayan 60 milyon liralık yatırımla Beymen mağazası açıldı. Mağazanın açılışında konuşan Beymen CEO’su Elif Çapçı, Beymen İstinyePark İzmir’in, Zorlu Center ve İstinyePark İstanbul’dan sonra Beymen’in Türkiye’deki üçüncü büyük mağazası olduğunu söyledi.

 

Ege’de lüks alışverişin yeni adresi

Toplam 4 bin metrekarelik alanda 900’ü aşkın dünya markasını İzmirliler ile buluşturduklarını dile getiren Çapçı, “İzmir ve Egeli sanatçılarımızın kağıt ve metal heykelleri ile resimlerinden oluşan eserlerini de yine mağazamızda sergiliyoruz” dedi. Beymen İstinyePark İzmir’in üçüncü büyük amiral mağazaları olduğuna dikkat çeken Çapçı, “Ege bölgesinde lüks alışverişin yeni adresi olan İstinyePark İzmir, uzun zamandır hem İzmirlilerin hem de bizim heyecanla beklediğimiz, ülkemizin katma değerli muazzam projelerinden biri. İzmir’in ve Ege’nin mimarisinden, tarihi ve kültürel değerlerinden ilham alan karakteristik özellikleriyle Beymen İstinyePark İzmir’in bölgenin ikonik sembollerinden biri olacak” diye konuştu.

Etiketler; #beymen #izmir beymen #istinyepark #izmir istinyepark
Önceki Haber
Bu halı servet değerinde!
Sonraki Haber
33 gramlık kuştan, 8 gram tümör çıktı!
Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor
Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor
0
Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı
Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı
0
Merkez Bankası faiz indirdi. Dolar da altın da uçuşa geçti
Merkez Bankası faiz indirdi. Dolar da altın da uçuşa geçti
0
Merkez Bankası yine faiz indirdi!
Merkez Bankası yine faiz indirdi!
0
Otobüs firmaları isyanda: Kontak kapatma noktasına geldik
Otobüs firmaları isyanda: Kontak kapatma noktasına geldik
0
ESİAD Başkanı Karabağlı: Sağlıklı ekonomi için adalet şart!
ESİAD Başkanı Karabağlı: Sağlıklı ekonomi için adalet şart!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.