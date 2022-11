Bilişim Zirvesi 2022, “Dünya'yı teknoloji kurtaracak“ temasıyla gerçekleştirildi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Artan veri miktarıyla birlikte verinin depolanması, analiz edilmesi, değere dönüşmesi çok önemli bir pazar haline geliyor. Bilişsel ve yapay zeka sistemlerine yönelik küresel harcamanın 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir piyasa hacmine ulaşması bekleniyor"- "Düzce'de bir deprem yaşadık, birçok ilde de hissedildi. Kritik altyapılarımızın ne kadar önemli olduğu, deprem zamanında neler yapmamız gerektiği ve bilişim sektörü olarak özellikle bu kritik afet durumlarında ne kadar hazır olmamız gerektiğini bir kez daha gözlemlemiş olduk"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, artan veri miktarıyla birlikte verinin depolanması, analiz edilmesi, değere dönüşmesinin çok önemli bir pazar haline geldiğini belirterek, "Bilişsel ve yapay zeka sistemlerine yönelik küresel harcamanın 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir piyasa hacmine ulaşması bekleniyor." dedi.

Sayan, bu yıl "Dünya'yı teknoloji kurtaracak" temasıyla Zeytinburnu Fişekhane'de 22'nci kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bilişim teknolojilerinin günümüzde temel ve en stratejik sektör haline geldiğini vurguladı.

Sayan, "Her sektör için dijital dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak, iş süreçlerine, teknolojik çözümlere entegre etmek artık adeta bir zorunluluk. Aksi halde bu küresel rekabet içerisinde yer bulmak mümkün bile değil. Teknoloji artık sadece geleceği yapılandırmak için değil, kurtarmak için de var. Özellikle doğal afetlere baktığımız zaman, iklim değişikliği, salgın, çevrenin korunması gibi birçok alanda teknolojik çözümler kullanılıyor." diye konuştu.

Teknolojinin kullanım alanları yaygınlaştıkça iş, ekonomi, toplumsal yaşamın da derinden etkilendiğini, değiştiğini ve dönüştüğünü aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Artık her şeyin internete bağlı olduğu, her an, her yerde bağlantılı olduğumuz bir durum söz konusu. Bugün dünyada 5 milyarı aşkın insan internet kullanıyor ve dünya genelinde 13 milyarı aşkın internete bağlı cihaz olduğu tahmin ediliyor. 2025 yılına baktığımız zaman dünya genelinde 100 milyardan fazla, bağlantılı cihaz, kişi, nesne artık ne diye tanımlarsanız, hepsi bulunacak. Bugüne kadar bağlantılı cihazların yüzde 80-90'ı kişiler arası haberleşme aracılığıyla kullanılırken, bu oran yüzde 10'lara düşecek ve önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte bir ağa bağlı cihaz sayısının trilyon mertebesine çıkacağını görüyoruz. Artan veri miktarıyla birlikte verinin depolanması, analiz edilmesi, değere dönüşmesi çok önemli bir pazar haline geliyor. Bilişsel ve yapay zeka sistemlerine yönelik küresel harcamanın 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir piyasa hacmine ulaşması bekleniyor."

- "Siber güvenlik günümüzde adeta milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası"

Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin 4,5G özelinde dünyadaki en iyi kapsama ve hıza sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "5G'de de mümkün olan en yüksek yerlilikle, en uygun zamanda 5G'ye geçişle ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere birçok alanda 5G'yi deneyimleyebileceğimiz alanları da oluşturduk." dedi.

BTK Akademi'nin Türkiye'deki en yüksek kullanımlı akademilerden bir tanesi olduğuna işaret eden Sayan, "1 milyonu aşan kullanıcı kapasitesiyle online eğitimleri veriyoruz. Online eğitimlerden sonra fiziksel eğitimleri alıp ayrıca 13 ilde 18 konu başlığında bu eğitimleri tamamlıyoruz. Şu anda özellikle IT alanındaki profesyonellerimiz, gençlerimiz aranan kişiler durumunda." diye konuştu.

Sayan, siber güvenliğin günümüzde adeta milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası ve ülkelerin refahını da doğrudan etkileyen bir faktör haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siber saldırılar; iklim değişikliği ve salgından sonraki en büyük küresel risklerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Araştırmalara göre, her 11 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Kritik altyapının hedeflenmesinde artış gözlemlenirken, gerçekleştirilen saldırılarda da özellikle sağlık, ulaşım ve enerji sektörlerinin hedef olarak seçildiğini görüyoruz. Bu bağlamda, ülkemizde siber güvenliğin adeta teminatı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz 7/24 esaslı çalışıyor.

Düzce'de bir deprem yaşadık, birçok ilde de hissedildi. Bir önceki hafta da AFAD ciddi anlamda bir tatbikat gerçekleştirmişti. Aslını görünce, tatbikatın ne kadar daha anlamlı olduğunu hep birlikte hissettik. Kritik altyapılarımızın ne kadar önemli olduğu, deprem zamanında neler yapmamız gerektiği ve bilişim sektörü olarak özellikle bu kritik afet durumlarında ne kadar hazır olmamız gerektiğini bir kez daha gözlemlemiş olduk."

- "Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir, gelecek nesillere aktarılabilir bir ekonomi modelini öneriyor"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul da etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi. Yurdakul, sunumunda, döngüsel ekonominin; toplum faydası, çevre faydası ve ekonomi arasında sürdürülebilir, gelecek nesillere aktarılabilir bir ekonomi modeli önerdiğini söyledi.

Döngüsel ekonominin, doğrudan kar amaçlı doğrusal bir ekonomi yerine daha sürdürülebilir bir nitelik öngörmesi nedeniyle ilgi çekici ve faydalı olduğunu aktaran Yurdakul, "Türkiye Cumhuriyeti de çok sayıda taraf olduğu anlaşmayla, bir bakanlığın ismini genişletmek suretiyle ve buradaki alt çalışmalarıyla bu döngüsel ekonomide Türkiye ekonomisinin nasıl daha nitelikli büyüyebileceğine ilişkin çalışıyor." dedi.

Teknoloji ve bilişim sektörü paydaşlarını, akademisyenleri, iş ve kamu dünyası yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Bilişim Zirvesi'nin finalinde "Teknoloji Kaptanları" Ödülleri, farklı kategorilerde sahiplerini bulacak. Törende, şirketlerin iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamalar ile bu projeleri hayata geçiren isimlere ödülleri takdim edilecek.