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Bingöl: 532 farklı vergi ödüyoruz!

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Aldığımız her nefesle, attığımız ve atmadığımız her adımla vergi veya farklı adlarla pek çok ödeme yapıyoruz” diyerek bu yıl devlete 532 farklı düzenlemeye dayalı 1 trilyon 82 milyar lira ‘katkı’ yapacağımızı söyledi

Bingöl: 532 farklı vergi ödüyoruz!
22 Eylül 2021 Çarşamba 10:18

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi gelir tahsilat hedefinin 922 milyar 744 milyon lirayla, önceki yılın hedefinin yüzde 17,6 üstünde olduğunu hatırlattı. Uzmanın hesabına göre bunun yüzde 65-70’lik dolaylı vergilerden oluşan bölümü tüketim üzerinden alınıyor; geri kalan kısım düzgün tahsil edilemediği için, vergi yükünün dar gelirlilerin üstüne biniyor.

Bingöl şöyle konuştu: “Yüksek enflasyon ve faiz ortamında vatandaş, zaten af çıkar deyip vergisini ödememektedir. Vergiyi, yüksek faizle alacağı krediye göre daha uygun koşullu bir finansman aracı olarak görebilmektedir. Bu yüzden dürüst, vergisini düzenli ödeyen mükellef sayımız her geçen gün daha da azalıyor.”

Vergi uzmanı, vatandaşların adını hiç duymadığı, varlığından haberdar olmadığı pek çok kanuna göre vergi, resim, harç, fon, devlet hakkı, katkı payı, ceza, zam, gecikme faizi, gecikme zammı ve pek çok farklı başlıkta ödeme yaptığını söyledi.

Vergilerinse yol-su olarak dönmediğini, devletin faiz ödemelerine gittiğini anlatan Bingöl, şöyle konuştu: “2021 ilk sekiz ay verisi var ve ne yazık ki artık ödediğimiz her 100 lira verginin yüzde 18’i faize gidiyor. Orta vadeli programa göre ise 2022 yılında ödeyeceğimiz her yüz lira verginin yüzde 19,7’si, 2023’te ise yüzde 20,7’si faize gidecek. Daha basit bir anlatımla, ödediğimiz her 100 lira verginin 20 lirası faiz olarak bütçeden çıkacak.” (Cumhuriyet)

Etiketler; #ozan bingöl #vergi #vergi uzmanı #ödediğimiz vergiler
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