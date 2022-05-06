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Bir bira grubuna daha zam geldi!

Bir bira grubuna daha zam geldi!
06 Mayıs 2022 Cuma 12:41

Alkol ve sigara fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir bira grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından bir bira grubuna zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı.

Aybaş, daha önce mayıs ayında rakı, votka ve viskilere yüzde 15-20, şaraplara yüzde 35-40 oranında zam yapılacağını açıklamıştı.

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından dün sigara fiyatlarına zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu. Aybaş, geçen günlerde çoğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldiğini duyurmuştu.

Etiketler; #alkol #zam #bira zam #efes bira zam
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