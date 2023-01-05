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Bir zam da sigaraya! Fiyatı 4 lira birden arttı!

Bir zam da sigaraya! Fiyatı 4 lira birden arttı!
05 Ocak 2023 Perşembe 12:19

Üst üste gelen zamlarda bir kötü haber de sigara tiryakilerine geldi. Sigaraya bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4 TL zam geldi. En ucuz sigara 33 liraya yükselirken, en pahalı sigara ise 38 lira oldu

Yeni yılda gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı değişirken, zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor.

TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu. Belirlenen oran sigara fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Buna göre PM grubu sigaralara 4 TL zam gelirken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 33 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.

Etiketler; #sigara #zam #haber #4 lira
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