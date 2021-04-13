Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Arasındaki Farklar

Bireysel emeklilik, hayatımıza 2003 yılında girmiş olsa da sık sık diğer birikim ve güvence modelleriyle karıştırılıyor

Bireysel emeklilik, hayatımıza 2003 yılında girmiş olsa da sık sık diğer birikim ve güvence modelleriyle karıştırılıyor. Bu birikim ve güvence modellerinin başında ise hayat sigortası geliyor. İki farklı amaca hizmet eden BES ve hayat sigortası, oldukça farklı ürünlerdir. Gelin, adım adım bireysel emeklilik ve hayat sigortası özelliklerini inceleyerek aralarındaki tüm farkları öğrenelim.

BES Nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Çalışanların aktif çalışma döneminde düzenli birikim yapmalarını sağlar. Böylece BES birikimi yapan çalışanlar, emekli olduklarında gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanmaz, hayat standartları da olumsuz yönde etkilenmez. Ayrıca BES, emeklilik yatırım fonları sayesinde birikimlerinizi artırmanızı sağlar, tüm birikimlerinize mevzuatta belirlenen koşullar dahilinde %25 devlet katkısı gibi ekstra avantajlar da sunar.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, sigortalının poliçe kapsamındaki hastalıklara yakalanması, sakatlık, işsizlik ya da hayatını kaybetmesi gibi durumlarda önceden belirlenmiş kişilere yine önceden belirlenmiş bir teminat tutarının ödenmesini sağlayan sigorta türüdür. Bu anlamda hayat sigortası beklenmedik riskli olaylara karşı sigortalıyı ve lehtarlarını maddi güvence altına alır. Tüm sigorta türlerinde olduğu gibi hayat sigortası da poliçeler üzerinden ilerler.

BES Nasıl İşler?

“Bireysel emeklilik nedir?” dışında BES’in nasıl işlediği de sıkça merak edilen konular arasındadır. BES, tamamen gönüllü olarak dahil olabileceğiniz bir sistem olmakla beraber bütçenize uygun aylık bir ödeme sistemiyle çalışır. Aylık tutarları ödeyemediğiniz durumlarda belirli sürelerle ödemelere ara verebilir, ödemeleri sonlandırabilirsiniz. Üstelik tüm bu durumlardan dolayı o zamana kadar yapmış olduğunuz ödemeleri kaybetmezsiniz. Ek olarak emeklilik şartlarını sağlayıp emekli olduğunuzda ödediğiniz tutarı, toplu şekilde alabileceğiniz gibi aylık olarak da talep edebilirsiniz. BES emeklisi olabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmış olmak ve 56 yaşını doldurmak gerekir.

Hayat Sigortası Nasıl İşler?

Hayat sigortasında BES’teki gibi esnek ödeme planları bulunmaz. Poliçelerde alacağınız hizmetler ve ücretleri önceden net bir şekilde belirtilmiştir. Genellikle ağır hastalıklara yakalandığınızda ya da vefat ettiğinizde sizin tarafınızdan belirtilen kişiye ya da kişilere yine önceden belirlenmiş bir teminat tutarı ödenir. Ancak bu tutar, BES’teki gibi o güne kadar yaptığınız ödemelerin toplamı değil, poliçede size belirtilen tutardır. Para biriktirme amacıyla kullanılan hayat sigortaları da bulunmaktadır.

Hem bireysel emeklilik hem hayat sigortası konusunda profesyonel bir hizmet almak ve sizin için en uygun seçeneği kolayca keşfetmek için Anadolu Hayat Emeklilik ile iletişime geçmeniz yeterli.