Bisan'dan 41 yeni model

Bisan, 2020 için tasarlanan 41 yeni model bisiklet tanıtımını Rixos Premium Belek'te gerçekleştirdi.

Bisan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Orçun Bal, "Bisan ailesinin en önemli parçalarından biri olan iş ortaklarımız ile bir araya gelerek ailemizin gücünü hissederek keyifli bir toplantı geçirdik. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayıp, katılımları ile renk kattıkları için tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlü ve büyük bir aileyiz" dedi.

Hedefler büyüdü

2020 için yeni 41 model tasarımını tanıtan Bisan, özellikle preatorisimli yarış bisikleti ile büyük beğeni topladı. Yaklaşık 450 bayiinin katıldığı toplantıda ayrıca 2019 yatırımları ve gerçekleştirilen hedefler gündeme gelirken 2020 için de yeni yol haritası hazırlandı. 2020'de hedef ve yatırımlar konusunda hedef büyüttüklerini ifade eden Bisan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Orçun Bal, "En önemli paydaşlarımız olan bayilerimizle hedeflerimizin üzerinde bir başarıyla yılı kapatırken, 2020 için daha büyük hedefler koyduk. İnanıyoruz ki her yıl yükselen başarı grafiğimiz, 2020'de de yükselişini sürdürecek. Bugünkü toplantımızda bayilerimiz yeni modellerimizi çok beğendi. Bisiklet severlerin de yeni ürünlerimizi çok seveceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Yatırımlara devam ediyor

Yatırımlarına ve gücüne güç katmaya devam Bisan, çok değerli iş ortaklarının arasına bir dünya markasını daha ekleyerek kasım ayı itibari ile Michelin'in Türkiye Bisiklet Lastiği Distribütörlüğünü aldığını da belirtti. Ayrıca önem verdikleri konular arasında Ar-Ge çalışmalarının olduğunu söyleyen Sayın Bal, Bisan fabrikasında kendi alüminyum kadrolarını üreterek MTB VE TREKKING model alüminyum kadro bisikletlerini de ilk defa bayi toplantısında sergilediklerini ifade etti. 2021'de ise Ar-Ge'si tamamlanan tamamen yerli üretim olacak olan alüminyum kadroların Bisan fabrikasında üretilerek satışa sunulacağını açıkladı.