‘Bitcoin’ araştırmasına uluslararası ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi’nden Doç. Dr. Gülin Vardar ve Doç. Dr. Berna Aydoğan, Türkiye’de ‘Bitcoin’ ile hisse senedi, tahvil, dolar ve euro arasındaki getiri farklılıklarını araştırdıkları makaleyle uluslararası ödül aldı.

İngiltere’de, 1967 yılından bu yana akademik dergi ve kitapların bilimsel yayıncılığını yapan “Emerald Publishing”, dünya genelindeki binlerce makale arasında yaptığı değerlendirmede, İEÜ’lü akademisyenlerin çalışmasını 2019 yılının “En Seçkin Makale” ödülüne layık gördü. İEÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülin Vardar ve Öğretim Üyesi (Dekan Yardımcısı) Doç. Dr. Berna Aydoğan, son yıllarda Türkiye’de Bitcoin’e olan ilgi ve bunun diğer finansal varlık çeşitlerine göre durumunu ortaya koydu. Türkiye’deki para piyasalarına yönelik detaylı inceleme yapan ikili, bu çalışmanın dünya genelinde duyurulması amacıyla makaleyi İngiltere’ye yolladı.

Her yıl, dünyanın farklı ülkelerinden kendilerine gönderilen makaleleri, alanında uzman jüri oluşturarak değerlendiren “Emerald Publishing”, ödül kazanan ve uluslararası alanda sergilenmeye değer görülen çalışmaları açıkladı. İzmir Ekonomili Aydoğan ve Vardar, yurt dışındaki binlerce akademisyen arasından seçilerek, “Seçkin Makale” ödülünü almaya hak kazandı.

Bitcoin'e yatırım yapılıyor

Büyük emekle hazırladıkları bilimsel çalışmanın ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını belirten Vardar ve Aydoğan, “Bitcoin, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi. Bu makalede, bitcoin ile hisse senedi, tahvil, dolar ve euro arasında getiri ve volatilite aktarımını Türkiye açısından araştırdık. Bitcoin; makro-ekonomik etkenlerin yanı sıra, büyük kurumların da yatırımlarının bir bölümünü bu alana kaydırmasının etkisiyle hızlı bir büyüme gösterdi. Yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir finansal varlık haline geldi. Türkiye’de Bitcoin’e önemli seviyede yatırım yapılıyor. Makalede bu noktalara değindik” dedi.

