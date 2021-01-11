Bitcoin'de sert düşüş!

2021'e hızlı yükselerek giren Bitcoin'de bu kez sert düşüş yaşandı. 41.946.74 doları gören Bitcoin, 35.000 bin dolara gerileri

Son günlerde sanal para olan Bitcoin'de hızlı artış dikkat çekiyordu. Yeni yıla girmemizle birlikte artış hızlanmış ve Bitcoin 41,946.74 dolara kadar yükselerek zirveye tırmanmıştı. Ancak Bitcoin'de hızlı yükseliş hızlı düşüşle devam etti. Bitcoin 35 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 33,920.63 dolara kadar indikten sonra, son 24 saatte yüzde 13.68 düşüşle 35,377.77 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 755 milyar dolardan, yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 755 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 7 birimin değeri yükselirken, ilk 10 birimin arasında yükselen olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 160 milyar dolarlık düşüşle, yeniden 1 trilyon doların altına gerileyerek, 946,97 milyar dolara kadar geriledi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 42 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,037 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.