Bitcoin’le Zengin Oldular. İşte Dudak Uçaklatan Servetleri

Bitcoin son zamanlarda en çok konuşulan dijital para birimi haline geldi. Çok konuşulmasının en büyük nedenlerinden biri türünün ilk örneği olması ve yatırımcısına çok büyük kazançlar sağlamak olmuştur.

Daha yeni başlarken büyük yatırımlar yapmış olsaydınız nasıl bir getiri elde edeceğinizi hayal edebiliyor musunuz?

İşte Bitcoin sayesinde dudak uçaklatan servetler kazananların listesini sizler için derledik.

Unutmadan Bitcoin’den sonra en büyük ikinci kripto para Ethereum’u da değerlendirebilirsiniz. Uzman görüşleri Ethereum ’un uzun vadede Bitcoin şeklinde bir yükselişe geçeceğini söylüyorlar. Ethereum trenini kaçırma!

Eric Finman

18 yaşında Bitcoin milyoneri oldu!

2011 yılında Eric Finman, büyükannesinden 1.000 dolarlık bir hediye aldığında sadece 12 yaşındaydı. Yaşıtı olan diğer çocukların çoğu eline geçen bu parayla ilk olarak yeni bir akıllı telefon veya en son model video oyun konsolu satın alabilirdi, ancak Eric’in aklında daha faklı bir fikir vardı ve Eric yaşıtlarından çok farklı bir karar vererek bu parayı Bitcoin’e yatırmaya karar verdi.

Bitcoin’e yatırım yapma kararını tam zamanında almıştı, çünkü Bitcoin sadece iki yıl sonra 1.200 dolar değerinde olacaktı. Eric sonrasında kazandığı parayla yeni girişimler yapmaya karar verdi. Bitcoinden son derece yüksek bir kar edince Bitcoin’lerini sattı ve bu Bitcoin yatırımından kazandığı parayla bir web girişimi olan Botangle adlı bir çevrim içi eğitim şirketini kurdu. Bu şirket genel olarak online dersler verecekti.

Botangle Eric’e çok fazla kazanç getirdi ve yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Eric bu defa daha kararsız kalacağı bir teklifle karşı karşıya kaldı. Gelen teklifte Botangle için 100.000 dolar ya da 300 Bitcoin’i seçmesi istendi. Eric elbette Bitcoin’i seçti. Bu kararın ardından verdiği röpartajda ailesinin tepkisini şu sözler anlattı “Annem ve babam ‘Neden parayı kabul etmiyorsun?’ diye sordu ama benim verdiğim cevap şuydu “ben bunu daha karlı bir yatırım olarak düşündüm.” O günden beri Finman ailesi ve kendi bitcoin yatırımlarını yönetiyor. Ayrıca , şu an birbirinden farklı bir çok projede yer alıyor.

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Kristoffer Koch

9 yıl önce yatırdığı 27 Dolar ile zengin oldu!

Kristoffer Koch 2009 yılında daha öğrenciyken ve Bitcoin’de meydana yeni çıkıyorken 27 dolar yatırarak bu işe giriyor. Kristoffer Koch tam olarak 27 dolar ile 5.000 bitcoin alıyor daha sonra bu yatırımın üzerine düşmüyor.

Uzun yıllar unuttuğu yatırımını 2013 yılına hatırlıyor ve kontrol etmek için giriş yapmaya çalışıyor. Öyle ki bitcoin cüzdanına girebilmek için gerekli şifresini zar zor buluyor.Cüzdanına giriş yaptığında ise Onu çok güzel bir sürpriz karşılıyor. Yaklaşık dört yılda 5.000 bitcoin olan yatırımı katlanarak yaklaşık olarak 900 bin dolar oluyor. 5000 bitcoinin şuan ki değeri 32.5 milyon dolar.

Kristoffer Koch’un en büyük şansı Bitcoin’e para yatırdığını unutmasıydı ve bu durum hayatını değiştiriyor Yani Kristoffer Koch bitcoin zengini olabilmek için ekstra bir çaba harcamıyor aslında. Yaptığı tek şey bir cüzdan oluşturmak ve para yatırmak oluyor. Bu para da bankada faiz ile artan yatırımlar gibi durduğu yerde değerleniyor.

Kristoffer Koch daha sonra 2015’te 1000 Bitcoin bozdurup, Oslo’daki lüks semtlerden birinde daire satın aldı ve Kalan 4 bin Bitcoin’in şu anki değeri ise yaklaşık 45 milyon dolar.

Unutmadan Bitcoin’in değeri sadece bir haftada neredeyse iki katına çıktı ve sen bu yazıyı okurken birçok harika yatırım fırsatıyla karşı karşıyasın. Belki de kendi başarı hikayene bir tık uzaktasın.

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