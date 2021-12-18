Borçla yaşayan emekli zam istiyor

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 253 TL olarak açıklanmasının ardından emekliler de en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'nin günlerdir beklediği 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin yüzde 50 oranında artmasının ardından gözler emeklilerin yeni yılda alacağı maaşlara çevrildi. En düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğu ülkede emekliler son dönemdeki enflasyon ve fahiş fiyatlar karşısında ezilmemek için en düşük emekli maaşının yeni yılda geçerli olacak asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyor.

Emekliler çocuklarının yardımıyla geçiniyor

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle bu yılın başında bu yana geçerli olan asgari ücret arasında 100 doların üzerinde fark var. 2021 yılı başındaki asgari ücretin dolar karşılığı verilmiş olsaydı 6 bin TL'nin üzerinde belirlenirdi. Emekliler bugün çok kötü durumda. Ben bir emekliyim. 2 bin 600 TL emekli maaşı alıyorum. Ev kirası; doğalgaz, elektrik ve su faturalarını ödedikten sonra maaş bitiyor. Bugün emekliler çocuklarının yardımıyla ya da ek iş bularak geçinmeye çalışıyor. Emekli olarak iş bulmakta çok zor. Emekli olup geçinmek için iş bulmaya çalışan arkadaşlarımız çok zorluk yaşıyor" dedi.

Kuyrukta ağlayan emekliler var

Emeklilerin açlık, yoksulluk ve sefaletle baş başa bırakıldığını kaydeden Özkaynak, "Torunlarımıza 5 TL çıkarıp harçlık verecek durumumuz yok. Ekmek kuyruklarında ağlayan emekliler var. Çok perişan ve kötü durumdayız. Emeklilerin en çok kullandığı ilaçlar da SGK ödemesinden çıkarıldı. Bugün emekliler bu ilaçları eczanelerde parayla almak durumunda kalıyor. Böyle bir durumda emekli maaşlarının en düşüğünün bugün asgari ücret seviyesine getirilmesi gerekiyor. 4 bin 253 TL ile geçinmek aslında çok zor ama en azından bu seviyeye getirilmeli. Bin 500 TL'nin altında maaş alan dul ve yetimler var. İktidardan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ediyoruz. Bu bile yeterli değil bugün sefalet durumunu en azından iyileştirir ama tedavi etmez" dedi.

Emekliler borçla yaşıyor

Emeklilerin zor günler geçirdiğini belirten Tüm Emekliler Sendikası(Emekli-Sen) Üyesi İbrahim Yılmaz ise "Emekliler maaşlarına zam bekliyor. Enflasyon aldı başını gitti. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Biz emekliler olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını istiyoruz. Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Dini bayramlarda verilen ikramiyeler asgari ücret seviyesine çekilmeli. Emekli maaşlarına zam yapılırken emekliler de masada olmalı. Kirada oturan emekliler bugün mülk sahibiyle kavga ediyor. Emekliler borçla yaşıyor. Emeklilerin yüzde 60'ı bankalarda icra takibinde. Emekliler 100 TL-200 TL banka promosyonu almak için iki üç saat kuyrukta bekliyor. Emekliler pazara, manava gidemiyor. Bir kahvehaneye gidip çay içemiyor. Bir bardak çay olmuş 3,5 TL. Emekliler çok zor durumda. Geçinemiyoruz" diye konuştu.