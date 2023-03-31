Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,70 değer kaybederek günü 4.812,93 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
31 Mart 2023 Cuma 18:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,70 değer kaybederek günü 4.812,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,49 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğini belirten analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #BIST #Piyasalar
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